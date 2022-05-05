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Участников корейской группы BTS захотели освободить от службы в армии

Участников корейской группы BTS могут освободить от двухлетней службы в армии

Фото: Heo Ran / Reuters

Участников корейской K-pop группы BTS могут освободить от двухлетней службы в армии. Об этом сообщает Variety.

Министр культуры, искусства и спорта Южной Кореи Хван Хи призвал правительство освободить музыкантов от службы, так как приостановка творческой деятельности BTS на два года станет «настоящей потерей для культуры страны». «Это почувствует весь мир. Сейчас они достигли невероятных высот в продвижении корейской поп-культуры», — сообщил министр.

Хван также захотел предложить новый закон, который позволит поп-звездам служить своей стране вне вооруженных сил.

Сейчас в Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Исключение распространяется на олимпийских чемпионов, а также исполнителей народной и классической музыки. Корейских поп-артистов ранее ни разу не освобождали от службы.

В марте этого года стало известно, что прямая трансляция концерта южнокорейской K-pop группы BTS возглавила кинопрокат в России и СНГ.

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Анастасия Астахова
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