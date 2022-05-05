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Зеленский пригласил в Киев экс-президента США Буша

Украинский президент Зеленский пригласил в Киев американского экс-лидера Буша
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил в Киев бывшего американского лидера Джорджа Буша, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

Зеленский побеседовал с американским экс-президентом по видеосвязи. «Глава государства пригласил 43-го президента США посетить Украину в удобное для него время», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

17 апреля Зеленский заявил, что американскому лидеру Джо Байдену следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Украинский политик согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность.

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14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев.

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Марина Совина
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