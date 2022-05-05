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Женщина купила на барахолке бесценный древнеримский бюст за две тысячи рублей

Newsweek: на барахолке в США бесценный древнеримский бюст продавался за 35 долларов

Фото: @templeofvintage

Жительница США случайно купила на барахолке бесценный древнеримский бюст военачальника Друза Германика, который продавался за 35 долларов (около двух тысяч рублей). Об этом сообщает Newsweek.

Лора Янг из города Остин, штат Техас, утверждает, что не знала, что бюст представляет историческую ценность. «Это была просто старая мраморная скульптура. Только дома я подумала, что она может быть по-настоящему древней», — рассказывает женщина.

Бюст оказался подлинным скульптурным портретом Друза Германика, изготовленным древнеримским мастером около двух тысяч лет назад. В первой половине XX века он хранился в коллекции «Помпейского дома» в немецком городе Ашаффенбург, но после Второй мировой войны его следы теряются. По-видимому, бюст украл и привез в Соединенные Штаты американский солдат, воевавший в Европе.

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Из-за криминального способа ввоза исторического артефакта в США Янг не могла оставить скульптуру себе, но и продать ее тоже было нельзя. После четырех лет юридических разбирательств женщине удалось договориться о возвращении бюста в Германию. В течении года скульптура будет экспонироваться Художественном музее Сан-Диего, а после отправится в Европу. Условия сделки между музеями и американкой не разглашаются.

Ранее сообщалось, что палестинский фермер обнаружил на своей земле редкую каменную скульптуру древней богини. Возраст находки оценили в четыре с половиной тысячи лет.

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Никита Савин
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