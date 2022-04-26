Фермер обнаружил статую древней богини возрастом более четырех тысяч лет

ABC News: в Палестине фермер обнаружил на своей земле статую древней богини

Фермер из Сектора Газа, Палестина, обнаружил на своей земле редкую каменную скульптуру древней богини возрастом более четырех тысяч лет. Об этом сообщает ABC News.

Статуя датируется 2500 годом до нашей эры. В министерстве по делам древностей утверждают, что выполненная из известняка голова высотой 22 сантиметра принадлежала западносемитской богине Анат. «Анат была богиней любви, красоты и войны в ханаанской мифологии», — пояснил глава министерства Джамаль Абу Рида.

Газа, узкий анклав на побережье Средиземного моря, хранит множество предметов древности и археологических ценностей, так как в этой местности пролегал главный наземный маршрут, соединявший древние цивилизации Египта, Леванта и Месопотамии.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Пембарти, штат Телингана, во время строительства был обнаружен клад. Многие сочли сокровища подношениями богине из когда-то стоявшего там храма.