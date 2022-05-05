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В сети выставили на продажу парик Бузовой за 500 тысяч рублей

На сайте объявлений выставили на продажу парик певицы Ольги Бузовой за 500 тысяч рублей

Скриншот: Аvito

В сети выставили на продажу парик певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Речь идет об изделии с длинными локонами голубого цвета, которое продавец предлагает приобрести за 500 тысяч рублей. «Парик носила Ольга Бузова для фотосессии, состояние отличное», — гласит описание лота.

Кроме того, автор публикации приложила скриншот из Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезды, где та позирует с подобными искусственными прядями.

В апреле сообщалось, что пользователи сети начали продавать вещи покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского за сотни тысяч рублей. Соответствующие предложения появились на сайте «Авито». Так, среди предложенных вариантов оказались визитка с автографом политика стоимостью один миллион рублей, а также квитанция, за которую просят 500 тысяч рублей.

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Алина Гостева
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