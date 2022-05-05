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Европарламент призвал предоставить Молдавии статус кандидата в Евросоюз

Европарламент поддержал предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюз

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдавии статус кандидата в Европейский союз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что резолюция была одобрена «широким большинством» депутатов Европарламента. «ЕС должен предоставить Молдавии статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение) и на основании заслуг», — говорится в резолюции.

Европарламент также поддержал интеграцию Молдавии «в единый рынок ЕС и расширению отраслевого сотрудничества». «Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию как можно скорее завершить оценку заявки и предоставить Молдавии полную помощь, пока идет работа над этим», — сообщается в тексте резолюции.

29 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз нарастит поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за событий, произошедших за последние несколько дней в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

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Николай Чигасов
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