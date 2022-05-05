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Castrol прекратил поставки моторного масла в Россию

«Газета.Ru» сообщила о прекращении поставок моторных масел Castrol в Россию

Кадр: AvtoOil / YouTube

Британский производитель моторных масел Castrol прекратил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей официальных магазинов-партнеров компании в России.

В фирме «Центаурус», которая занимается оптовой продажей смазочных материалов, рассказали, что отгрузки Castrol прекратились еще в конце февраля и есть вероятность, что они не восстановятся. В настоящее время распродаются остатки. В то же время в сервисном центре британской компании отметили, что никаких официальных заявлений по поводу ухода с российского рынка Castrol не делал. А отсутствие поставок там объяснили трудностями с логистикой.

Ранее американский производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи товаров российским компаниям. Вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс (Nate Tibbits) объяснил, что компания выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине. «Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям», — подчеркнул Тиббитс.

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Платон Щукин
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