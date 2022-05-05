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Китай предсказал человеческие потери и гуманитарные катастрофы из-за НАТО

Постпред Китая при ООН Цзюнь обвинил НАТО в развязывании войн против суверенных государств

Фото: Pixabay

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в развязывании войн против суверенных государств и предсказал колоссальные потери и гуманитарные катастрофы из-за действий альянса. Его слова приводит РИА Новости.

«НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», — сказал постпред, добавив, что распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».

Ранее руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о последствиях расширения НАТО. По его словам, вступление в Североатлантический альянс пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе. Он отметил, что новые члены альянса автоматически окажутся «на натовской "передовой" и будут вынуждены "держать равнение", следуя блоковой дисциплине».

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Марина Совина
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