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В России рассказали о последствиях расширения НАТО

МИД РФ: вступление в НАТО новых стран будет иметь негативные последствия для мира

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о последствиях расширения НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вступление в Североатлантический альянс пока еще нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе. Он отметил, что новые члены альянса автоматически окажутся «на натовской "передовой" и будут вынуждены "держать равнение", следуя блоковой дисциплине».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова о попытках расширения НАТО у российских границ не являются фигурой речи и набором стандартных угроз. По его мнению, следует быть готовым к агрессивным действиям. Медведев отметил необходимость наращивать систему, которая позволяет обеспечивать Россию самыми современными вооружениями.

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Марина Совина
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