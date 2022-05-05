Перечислены причины подготовки Китая к западным санкциям

Китаевед Вавилов объяснил подготовку Китая к санкциям ситуацией вокруг Тайваня

Подготовку Китая к западным санкциям можно объяснить тем, что китайское руководство принимает высокий риск американского давления на них, считает китаевед-публицист Николай Вавилов. Причины таких действий Пекина он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Поддержка России

Китай начал готовиться к масштабным западным санкциям. Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны. Оно началось в конце февраля. Четких причин такому тестированию указано не было, но это была «естественная реакция» для китайских властей, учитывая отношения КНР с Россией.

«Китайское центральное правительство проявило достаточно неожиданную для многих игроков реакцию по поддержке России. Вопреки масштабному давлению и угрозам санкций со стороны США, которые озвучивал Джо Байден в переговорах с Си Цзиньпином», — сказал Вавилов.

Тайваньский конфликт

Пекин понимает, что его политика в ближайшем будущем может вызвать конфронтацию с Западом, поэтому заранее готовится к худшему сценарию, считает китаевед.

«Рост эскалации в Тайваньском проливе, которая поддерживается со стороны Китайской Народной Республики, скорее всего неминуем. Сообщение The Guardian о том, что стресс-тесты начали проводиться одновременно со спецоперацией на Украине, говорит, что китайцы с высокой долей вероятности предполагают боевые действия в Восточной Азии в перспективе текущего и следующего года», — заявил Вавилов.

Эксперт убежден, что Китай — это страна с высоким уровнем планирования, поэтому Пекин видит большой риск возникновения тайваньского конфликта. Китайское правительство понимает, что инициатором тайваньской операции может быть не только оно, это может быть и провокация Вашингтона или действующей администрации Тайваня.

Стресс-тесты показывают, что китайское руководство принимает высокий риск американского давления как в рамках возможной военной операции на Тайване, так и в рамках ее отсутствия Николай Вавилов китаевед-публицист

«Ситуация, когда Америка разыграет конфликтный сценарий в Восточной Азии, очень высока. Влияет на это усиливающееся давление США на КНР, на ее финансовую систему, с целью предотвратить рост прямых инвестиций, которые растут с беспрецедентными темпами и обогнали американские», — заключил китаевед.

23 апреля появилась информация, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России для «обкатки» будущего механизма сдерживания Китая. Предпринимаемые США и ЕС санкционные меры в отношении России — это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем».