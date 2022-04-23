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Дипломат заявил о планах США сдержать Китай с помощью санкций

РИА Новости: США используют санкции против РФ для «обкатки» механизма сдерживания Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Соединенные Штаты вводят новые санкции против России для «обкатки» будущего механизма сдерживания Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам специалиста, целью США является подрыв финансовой стабильности и экономики России. «Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта», — пояснил источник.

Предпринимаемые США и ЕС санкционные меры — это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем», считает дипломат.

«Мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается», —подытожил источник агентства.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и Евросоюз обсуждают возможные варианты снижения доходов России от поставок нефти в ЕС. По информации источника, переговоры Вашингтона и Брюсселя направлены на поиск способов «нанести как можно более сильный удар» по прибыли России. США и ЕС также обсуждают возможность зафиксировать ценовой порог на поставки нефти и газа из России.

Марина Совина
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