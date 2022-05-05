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Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров

Несколько пивоваренных заводов в России столкнулись с проблемами из-за DDoS-атак на ЕГАИС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Некоторые российские пивоваренные заводы вынужденно приостановили работу из-за хакеров, устраивающих DDoS-атаки на серверы Единой государственной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, остановка производства коснулась, в частности, Московской пивоваренной компании (МПК), выпускающей пиво под брендами «Жигули барное», «Хамовники» и Bavaria. Мощности компании были остановлены 5 мая.

Помимо прочего, МПК испытывает сложности в производстве и отгрузке, а также нехватку свободных складских помещений. С подобными проблемами могли столкнуться и другие пивоваренные компании, отмечают источники издания.

При этом Росалкогольрегулирование утверждает, что ЕГАИС работает в штатном режиме и не подвергается DDoS-атакам. Участники рынка считают, что восстановление штатной работы пивоваренных заводов займет некоторое время и потребует вмешательства регулятора.

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Платон Щукин
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