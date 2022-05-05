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Экс-президент Молдавии допустил продолжение провокаций в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Додон заявил о заинтересованности внешних сил в провокациях в ПМР

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-президент Молдавии Игорь Додон допустил продолжение провокаций в Приднестровье и заявил о заинтересованности в них внешних сил, которые хотят обострить ситуацию в регионе. Его цитирует РИА Новости.

«Я не вижу смысла, чтобы Тирасполь раскачивал лодку, думаю, что за этим стоят те, кто хочет здесь открыть второй фронт, развязать войну в этом регионе, хотя это не нужно ни левому, ни правому берегу. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, они будут идти по нарастающей», — заявил Додон.

Приднестровье, считает он, не намерено атаковать ни Украину, ни правый берег Днестра, а риски исходят только от руководства Молдавии, на которое оказывают давление.

«Если не справляются с давлением — пусть подадут в отставку, потому иначе они войдут в историю как те, кто втянул Молдову в конфликт», — подчеркнул Додон.

В конце апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе. За этим последовали взрывы у воинской части в Парканах. Кроме того, была подорвана вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь заявил о причастности к Киева к терактам. Власти Молдавии отвергли эти обвинения, не указав на конкретных исполнителей.

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Алевтина Запольская
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