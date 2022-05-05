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Власти поддержали переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Минстрой поддержал идею АКОН о переходе на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минстрой России поддержал идею Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), по переходу на электронные квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Российская газета».

Ассоциация обратилась к властям в конце марта 2022 года и предложила начать постепенно отказываться от бумажных платежек, перейдя на новый тип квитанций. Для реализации идеи компаний необходимо изменить некоторые нормативные документы.

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Эксперты предложили заменить на электронные бумажные документы, которые используют на собраниях собственников, а также сделать возможной оплату коммунальных услуг через информационный портал. Жильцам будет необходимо указывать адрес электронной почты, они смогут подписаться на рассылку платежек в мессенджерах.

В Минстрое подчеркнули, что на данный момент собственники могут отказаться от рассылки бумажных квитанций, написав заявление в коммунальную организацию. Однако в ведомстве не уточнили, когда именно будет реализован общий переход на электронные платежки.

В марте 2022 года в АКОН сообщили, что некоторые управляющие компании в России решили по-новому печатать квитанции за коммунальные услуги из-за ситуации на рынке офисной бумаги и поставок химикатов для ее производства. Тогда одно из ТСЖ в Ижевске напечатало квитанции за ЖКУ на обратной стороне старых документов.

Нина Ташевская
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