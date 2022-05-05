Власти поддержали переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Минстрой поддержал идею АКОН о переходе на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Минстрой России поддержал идею Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), по переходу на электронные квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Российская газета».

Ассоциация обратилась к властям в конце марта 2022 года и предложила начать постепенно отказываться от бумажных платежек, перейдя на новый тип квитанций. Для реализации идеи компаний необходимо изменить некоторые нормативные документы.

Эксперты предложили заменить на электронные бумажные документы, которые используют на собраниях собственников, а также сделать возможной оплату коммунальных услуг через информационный портал. Жильцам будет необходимо указывать адрес электронной почты, они смогут подписаться на рассылку платежек в мессенджерах.

В Минстрое подчеркнули, что на данный момент собственники могут отказаться от рассылки бумажных квитанций, написав заявление в коммунальную организацию. Однако в ведомстве не уточнили, когда именно будет реализован общий переход на электронные платежки.

В марте 2022 года в АКОН сообщили, что некоторые управляющие компании в России решили по-новому печатать квитанции за коммунальные услуги из-за ситуации на рынке офисной бумаги и поставок химикатов для ее производства. Тогда одно из ТСЖ в Ижевске напечатало квитанции за ЖКУ на обратной стороне старых документов.