Лучшим бомбардиром РПЛ заинтересовались в АПЛ

Лучшим бомбардиром РПЛ Гамидом Агаларовым заинтересовались в АПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что форвардом команды Гамидом Агаларовым интересуются зарубежные клубы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, речь идет о командах из Европы, в том числе из Английской премьер-лиги (АПЛ). «Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны», — добавил Газизов.

Гендиректор «Уфы» отметил, что клуб заинтересован в том, чтобы футболист прогрессировал в другом чемпионате. По словам Газизова, сейчас лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сосредоточен на помощи клубу в сохранении прописки в элитном дивизионе.

21-летний Агаларов в нынешнем сезоне забил 18 мячей в 26 играх чемпионата России. Он возглавляет снайперскую гонку первенства страны.