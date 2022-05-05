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Противники Пашиняна вновь перекрыли улицы в Ереване

Para TV: требующие отставки Пашиняна оппозиционеры вновь перекрыли ряд улиц в Ереване

Фото: Photolure / Reuters

Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана утром в четверг, 5 мая. Об этом сообщает онлайн-ресурс Para TV, ведущий прямые репортажи с места проведения акций.

Протестующие против Пашиняна призывают граждан присоединиться к их борьбе. На окраине армянской столицы приехавшие на место акции сотрудники полиции усадили в машины несколько участников демонстрации.

Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян представил план свержения премьер-министра Никола Пашиняна. Он призвал организовать акции неповиновения по всей стране. При этом, подчеркнул он, не должна пролиться кровь.

Протесты в Ереване вспыхнули в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция считает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, угрожает суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 3 и 4 мая полиция провела серию задержаний на акциях, однако митинги не прекращаются до сих пор.

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Марина Совина
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