Сестра закрутила роман с родным братом и родила от него четверых детей

Daily Mail: в Германии брат и сестра завели детей и потребовали отменить запрет на инцест

Жительница Германии Сьюзан Каролевски, которой сейчас 37 лет, закрутила роман с родным братом Патриком Штюбингом и завела от него четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Патрик и Сьюзан родились в неблагополучной семье, где, кроме них, было еще шестеро детей. Когда мальчику было три года, отец напал на него с ножом. После этого Патрика отдали на усыновление. Сьюзан появилась на свет позднее, когда их родители уже развелись. Ее детство прошло в окружении безалаберной матери и ее любовников. Остальные дети в семье, некоторые из которых родились инвалидами, умерли в раннем возрасте.

В 20 лет Патрик вернулся к матери и Сьюзан, которая тогда была еще подростком. Через месяц у брата и сестры завязались романтические и интимные отношения. В октябре 2001 года Сьюзан родила первого ребенка с инвалидностью, которого вскоре отдали под опеку. Позднее у пары родилась еще одна дочь с инвалидностью, у остальных детей проблем со здоровьем не было. Патрик и Сьюзан убеждены, что врожденные болезни их детей не связаны с инцестом и требуют отменить запрет на секс между родственниками.

Патрик несколько раз представал перед судом и был осужден за инцест. В 2005 году, когда мужчину отвезли в тюрьму, Сьюзан в слезах сообщила немецким газетам, что не может жить без него, а тот, в свою очередь, угрожал покончить с собой. Пока брат был за решеткой, сестра зачала пятого ребенка от другого мужчины. Сейчас пара снова вместе.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд 20-летняя девушка соблазнила 47-летнего отца. В результате оба попали в тюрьму за инцест.