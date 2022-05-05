В Госдуме ответили на предложение ВСУ по обмену мирных граждан из «Азовстали»

Депутат Госдумы Бурлаков назвал предложение ВСУ по обмену из «Азовстали» терроризмом

Предложение закрепившихся на заводе «Азовсталь» украинских военных обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства является терроризмом, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков, пишет РИА Новости.

По его словам, мировая общественность, наблюдая подобное поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжает поставлять Киеву оружие. Он назвал происходящее «терроризмом в чистом виде». «Официально весь мир борется с этим явлением долгие годы, а фактически Запад сегодня спонсирует преступления, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан», — ответил на предложение политик.

Бурлаков призвал не соглашаться на требования ВСУ, так как это «продлит мучение мирных жителей». Как уточнил депутат, если передать украинским военным еду, «шантаж будет продолжаться бесконечно».

Украинские военные на «Азовстали» ранее предложили обменять 15 заложников на одну тонну продуктов, а также на лекарства. 5 мая ООН объявила о начале очередной операции по эвакуации гражданского населения с территории предприятия.

