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ООН объявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»

ООН объявила о начавшейся операции по эвакуации гражданского населения с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности объявил о начале очередной операции по эвакуации гражданского населения с территории завода «Азовсталь». Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали". Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — сообщил замгенсека.

5 мая представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» рассказал, что в подземных помещениях металлургического комбината в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков.

Вечером 4 мая Минобороны России аносировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (мск). В этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

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Марина Совина
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