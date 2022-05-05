ООН объявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»

ООН объявила о начавшейся операции по эвакуации гражданского населения с «Азовстали»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности объявил о начале очередной операции по эвакуации гражданского населения с территории завода «Азовсталь». Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали". Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — сообщил замгенсека.

5 мая представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» рассказал, что в подземных помещениях металлургического комбината в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков.

Вечером 4 мая Минобороны России аносировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (мск). В этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.