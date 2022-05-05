Глава Забайкалья рассказал о подвиге российского военного на Украине

Глава Забайкалья Осипов: раненный на Украине военный РФ 12 дней полз с гранатами в руках

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о подвиге российского военного Алексея Лиханова во время спецоперации на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

По словам главы Забайкалья, проведавшего земляков в госпитале в Санкт-Петербурге, Лиханов получил серьезное ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии.

«Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил», — написал губернатор. Осипов добавил, что каждый из бойцов может рассчитывать на его помощь.

Одними из военных, получивших звание Герой России, стали погибшие в ходе специальной операции на Украине старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов и командир батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога. Глава государства отметил, что оба военнослужащих проявили героизм и мужество при исполнении гражданского долга.