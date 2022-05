Эксперт рассказал о простых способах предотвратить выпадение волос

Хирург Кен Л. Уильямс: спорт, солнцезащитные средства и витамины помогут сохранить волосы

Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс-младший рассказал о простых способах предотвратить выпадение волос. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, чтобы сохранить волосы, необходимо пересмотреть свой рацион, вести здоровый образ жизни и принимать витамины. Кроме того, важно поддерживать оптимальный вес, заниматься спортом, использовать солнцезащитные средства и избегать стрессовых ситуаций.

Тем, у кого есть генетическая предрасположенность к облысению, Уильямс посоветовал регулярно проходить обследование и проконсультироваться со специалистами по восстановлению волос, чтобы заранее знать о возможных вариантах. По его мнению, не лишним будет также регулярно использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.

Эксперт затронул и проблему алопеции. «Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), обычно назначаемая при менопаузе, таблетки и кремы с эстрогеном и прогестероном, — это, вероятно, самая распространенная форма системного лечения андрогенной алопеции у женщин с нехваткой эстрогена или прогестерона из-за менопаузы или по другим причинам»,— утверждает он.

