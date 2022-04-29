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Дерматолог развеяла популярный миф о болезнях кожи

Дерматолог Бессалова заявила, что людям с акне и псориазом не нужны жесткие диеты

Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог Анна Бессалова развеяла популярный миф о том, что только неправильное питание вызывает кожные заболевания. В беседе с Пятым каналом она рассказала, что людям с акне, розацеа, псориазом и крапивницей противопоказаны жесткие диеты.

Специалист заявила об отсутствии взаимосвязи между типом питания и наличием болезней кожи. Исключение — клинически подтвержденная в лаборатории непереносимость глютена. В остальных случаях такие заболевания, как акне, розацеа, псориаз, крапивница и другие, могут возникнуть у людей с правильными пищевыми привычками и без патологий желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы.

Бессалова заметила, что пациентам с болезнями кожи не нужны жесткие диеты, им необходима лишь незначительная корректировка питания. Например, людям с акне врачи рекомендуют сократить потребление цельного молока и продуктов с высоким гликемическим индексом, тем, кто лечится от розацеа, — снизить до минимума острое и пряное в рационе, а также не есть очень горячую пищу. А при наличии аллергии на какой-то конкретный продукт стоит исключить из рациона именно его.

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«Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллергены. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое, полноценное и разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, с достаточным содержанием белка», — подчеркнула Бессалова.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от чрезмерного употребления в пищу овсяной каши. По ее словам, в этом продукте содержится фитиновая кислота, которая лишает организм таких полезных веществ, как калий, магний, цинк и железо.

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Наталья Обрядина
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