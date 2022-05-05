53-летняя модель снялась в белье в рекламе собственного бренда

Датская модель Хелена Кристенсен снялась в рекламе собственного бренда Staerk&Christensen

Датская супермодель Хелена Кристенсен поделилась результатом откровенной рекламной кампании и порадовала поклонников. Соответствующую серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя манекенщица разместила фотографии, на которых она позирует в продукции собственного бренда Staerk&Christensen. Так, на одном из кадров она запечатлена в бежевой ночнушке с цветочным принтом, а на другом — в нижнем белье черного цвета и брюках с завышенной линией талии. Кроме того, знаменитость снялась в кружевном боди с красной помадой на губах.

Подписчики восхитились внешним видом Кристенсен, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Самая красивая женщина», «Восхищаюсь тобой», «Обожаю тебя!», «Лучшая Хелена», «Просто вау», «Возраст тебе к лицу», «Как же я обожаю тебя», «Наша красотка», «Суперские фото», «Прекрасная модель», — высказывались пользователи сети.

В октябре 2021 года Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.