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В Пентагоне рассказали о ежедневных поставках вооружения на Украину

Представитель Пентагона Кирби заявил о ежедневных поставках оружия на Украину

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Поставки американского вооружения на Украину идут ежедневно, каждая партия попадает «прямо в руки» партнеров США в Киеве, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Цитата приводится на сайте ведомства.

«Мы не будем говорить о том, какими способами оружие попадает на Украину, но возможностей для этого очень много, они меняются со временем», — отметил Кирби.

По словам представителя Пентагона, и Украина, и Россия в первую очередь полагаются на поставки по железным дорогам. Он также заявил, что, несмотря на боевые действия, инфраструктура на западе Украины практически не разрушена.

Источники The Hill утверждают, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Виктория Кондратьева
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