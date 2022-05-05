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Сын экс-министра обороны России избил беременную девушку в Подмосковье

Baza: cын экс-министра обороны РФ Сергеева избил беременную девушку в Подмосковье

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дмитрий Сергеев, сын бывшего министра обороны и единственного маршала России Игоря Сергеева, избил в Подмосковье свою девушку, находившуюся на тридцатой неделе беременности. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 30-летняя россиянка обратилась в полицию с заявлением об избиении еще в марте. Она пояснила оперативникам, что состояла с сыном чиновника в близких отношениях. Они с Сергеевым воспитывали общего ребенка.

Россиянка указала, что мужчина набросился на нее в их доме в Одинцовском городском округе. После случившегося у женщины остались многочисленные гематомы и ссадины.

Предполагаемого нападавшего вызвали в полицию. На допросе мужчина все отрицал и подчеркивал, что не трогал беременную подругу. В апреле женщина съехала от Сергеева и была госпитализирована с угрозой преждевременных родов.

Игорь Сергеев руководил министерством обороны с мая 1997 по март 2001 года. В 1997 году ему впервые в новейшей истории присвоили звание Маршала Российской Федерации. Звание было учреждено указом тогдашнего президента Бориса Ельцина 11 февраля 1993 года.

Его сын Дмитрий, согласно порталу «Одинцово. Бизнес и Политика», баллотировался в муниципальные депутаты Одинцовского городского округа. На сайте указано, что мужчина владеет несколькими земельными участками в Московской области, автомобилем Mercedes-Benz E 300 и мотоциклом Yamaha FZS 600 S. Сейчас он является временно безработным.

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Анна Щербакова
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