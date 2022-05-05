Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список олимпийскую чемпионку Кабаеву

Евросоюз (ЕС) предложил внести в санкционный список российскую олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и соответствующий документ в его распоряжении.

По информации агентства, санкционный список еще может претерпеть изменения до момента одобрения странами — членами сообщества.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Европейского союза 6 мая проведут заседание, в рамках которого обсудят шестой пакет антироссийских санкций, предложенный Европейской комиссией. Послы стран ЕС должны единогласно поддержать новый пакет санкций, после чего начнется техническая процедура их утверждения.

После начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля западные страны ввели новые санкции в отношении Москвы и заморозили активы.