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Лукашенко высказался об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в российской спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об участии республики в российской специальной военной операции на Украине — по его мнению, в этом нет необходимости. Об этом глава государства заявил в интервью Associated Press.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации России на Украине. «Потому что в этом нет никакой необходимости», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии назвал затянувшейся российскую спецоперацию. Он также указал на то, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой. По мнению Лукашенко, киевские власти «провоцируют Россию».

В марте глава государства подчеркивал, что белорусы готовы сражаться и умирать, но только на своей земле. По его словам, в случае необходимости народ республики будет готов пойти на такие меры, при этом он не хотел бы, чтобы такая ситуация возникла.

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Алиса Реброва
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