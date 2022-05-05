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Лукашенко заявил о нежелании Путина вступать в столкновение с НАТО

Президент Белоруссии Лукашенко усомнился в намерении Путина вступать в столкновение с НАТО

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании российского президента Владимира Путина вступать в столкновение с НАТО. Фрагмент его интервью Associated Press опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко спросили, есть ли возможность того, что Россия применит ядерное оружие. Глава Белоруссии назвал применение ядерного оружия недопустимым. По его словам, «это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать».

«Может Россия или не может — это вам надо задать руководству России этот вопрос. Скорее всего, он не хочет глобального столкновения с НАТО, Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине. «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — отметил белорусский лидер.

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Алевтина Запольская
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