Лукашенко призвал Зеленского «выйти из образа»

Белорусский президент Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и «нормально одеться»

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для Associated Press заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пора «выходить из образа», пишет «БелТА».

Лукашенко посоветовал Зеленскому быть по-настоящему главой государства. «Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить», — призвал он.

Белорусский политик напомнил, что в прошлом Зеленский был актером и артистом. Он уточнил, что сейчас он живет «в определенной ситуации». «Я в нее так не погружен, как он, поэтому не буду его осуждать», — подчеркнул политик.

Лукашенко считает, что Зеленский не является глупым человеком, но у него нет своей линии поведения.

Также Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине.