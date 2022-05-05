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Пятерых россиян осудили за хищение денег из игорных клубов в Белоруссии

На Урале пятерых мужчин осудили за хищение 7,3 млн рублей из игорных клубов Белоруссии

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Магнитогорске пятерых россиян осудили по делу о мошенничестве на территории Белоруссии на сумму более 7,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в период с ноября 2016 года по май 2017 года фигуранты похищали деньги легальных игорных клубов Белоруссии, подключая к игровым автоматам технические устройства, влияющие на результаты игры. Таким образом аферисты извлекали незаконную прибыль. Позже они переехали на Урал.

Подсудимые признали вину. С учетом смягчающих обстоятельств мужчинам назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что в 2019 году в Белоруссии осудили 11 местных жителей, которые входили в эту же организованную преступную группу.

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Елизавета Новикова
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