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Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи Украине

Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи украинским семьям

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Британский актер Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера», чтобы собрать средства для помощи Украине. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поделился ссылкой на сайт MagicArtz, на котором представлены «магические» товары, связанные со вселенной Гарри Поттера. Как пояснил Рэдклифф, все деньги от продажи мантий будут направлены украинским семьям, которые пострадали в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах», — сказал актер. Он пояснил, что и сам планирует принять участие в этом.

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Марина Погосян
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Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи Украине
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