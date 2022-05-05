Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи Украине

Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи украинским семьям

Британский актер Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера», чтобы собрать средства для помощи Украине. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поделился ссылкой на сайт MagicArtz, на котором представлены «магические» товары, связанные со вселенной Гарри Поттера. Как пояснил Рэдклифф, все деньги от продажи мантий будут направлены украинским семьям, которые пострадали в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах», — сказал актер. Он пояснил, что и сам планирует принять участие в этом.