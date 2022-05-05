Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера» для помощи Украине
Британский актер Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера», чтобы собрать средства для помощи Украине. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Артист поделился ссылкой на сайт MagicArtz, на котором представлены «магические» товары, связанные со вселенной Гарри Поттера. Как пояснил Рэдклифф, все деньги от продажи мантий будут направлены украинским семьям, которые пострадали в ходе спецоперации.
Ранее стало известно, что актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.
«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах», — сказал актер. Он пояснил, что и сам планирует принять участие в этом.