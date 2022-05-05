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Минобороны России показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Министерство обороны России опубликовало кадры с уничтоженной украинской военной техникой. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видны разрушенный до основания, судя по всему, в результате детонации боекомплекта танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ, а также два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак». Помимо этого, на видео представлены обломки одного из сбитых российскими средствами ПВО бомбардировщика Су-24М Воздушных сил ВСУ.

Ранее в ведомстве сообщили, что три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Российская система ПВО сработала в районе острова Змеиный, а также в Херсонской и Днепропетровской областях Украины, уточнили в Минобороны.

Сергей Истомин
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