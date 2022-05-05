Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ

В Минобороны рассказали, что российская система ПВО сбила три самолета ВСУ

Три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, российская система ПВО сработала в районе острова Змеиный, а также в Херсонской и Днепропетровской областях Украины.

По заявлению Минобороны, речь идет о самолетах Су-24, Су-25 и Су-27 ВСУ. Также Конашенков заявил, что российские военные уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали украинскую авиационную технику на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины. По словам официального представителя Минобороны, с начала спецоперации Россия уничтожила 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.