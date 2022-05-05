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Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ

В Минобороны рассказали, что российская система ПВО сбила три самолета ВСУ

Фото: РИА Новости

Три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, российская система ПВО сработала в районе острова Змеиный, а также в Херсонской и Днепропетровской областях Украины.

По заявлению Минобороны, речь идет о самолетах Су-24, Су-25 и Су-27 ВСУ. Также Конашенков заявил, что российские военные уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали украинскую авиационную технику на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины. По словам официального представителя Минобороны, с начала спецоперации Россия уничтожила 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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Валерий Розенберг
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