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Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

Спикер Госдумы Володин заявил, что мобилизации в России не будет
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России, заявив, что ее не будет. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, нет, нет», — сказал спикер Госдумы, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что скажет это «и в эфире, и без эфира».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России 9 мая. Он назвал эти слухи неправдой и чушью, подчеркнув, что не стоит прислушиваться к подобного рода сообщениям. Официальный представитель Кремля тогда добавил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет. В Госдуме также не увидели оснований для всеобщей мобилизации.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Марина Совина
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