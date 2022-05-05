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Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

«ИНКОМ»: квадратный метр в новостройках старой Москвы за год подорожал на 25 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В старых границах Москвы стоимость квадратного метра квартир в новостройках за последний год увеличилась на 25 процентов, до 370,4 тысячи рублей. В Новой Москве «квадрат» подорожал более чем на 30 процентов, до 235,4 тысячи рублей. Масштабы роста цен на столичное жилье раскрыло агентство «ИНКОМ-Недвижимость», соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Только за минувший апрель квадратный метр в новостройках старой Москвы и на присоединенных территориях прибавил в цене 5 и 4 процента соответственно, подсчитали аналитики. «В марте в большинстве проектов было зафиксировано повышение цен на 3-4 процента, — отметили они. — Были случаи, когда застройщик принимал решение остаться с активами и повышал цены до 15 процентов, чтобы искусственно ограничить спрос. Сейчас по таким проектам происходит коррекция цены вниз на 5-10 процентов».

По мнению экспертов, наиболее ликвидными в Москве в настоящий момент являются низкобюджетные лоты в новостройках разных ценовых категорий, находящихся на завершающей стадии строительства. По статистике ИНКОМ, 68 процентов покупателей столичного жилья ищут квартиры в новостройках, в которые можно быстро заселиться. Только 32 процента готовы ждать окончания строительства.

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Нина Ташевская
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