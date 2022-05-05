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Криптобиржа Coinbase ограничит доступ россиянам

Криптобиржа Coinbase ограничит доступ россиян к учетным записям из-за санкций

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Некоторые пользователи криптобиржи Coinbase из России начали получать письма о том, что их аккаунты на площадке будут заблокированы. Об этом сообщает РБК. Клиентам предложили вывести все средства либо предоставить документы, которые подтвердят, что они не попадают под санкции Евросоюза.

Аккаунты будут заблокированы 31 мая. После этой даты счета могут быть заморожены, предупредили Coinbase. Кроме того, все средства, переведенные на аккаунт после конца мая, тоже будут заблокированы.

Bitcoin от TradingView

«Коммерсантъ» со ссылкой на финансового консультанта Исаака Беккера уточняет, что это касается клиентов биржи, у которых на кошельках находится суммарно больше 10 тысяч евро. При этом официальные представители Coinbase пока что не прокомментировали ситуацию и не подтвердили подлинность уведомления.

В начале марта стало известно, что Coinbase закрыла больше 25 тысяч российских кошельков из-за подозрений в «причастности к незаконной деятельности». Гендиректор компании Брайан Армстронг ранее заверял, что меры не коснутся тех, кого не оказалось в санкционных списках.

Также в марте крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ограничила доступ для держателей карт подсанкционных российских банков — они не смогут торговать на платформе, используя свои карты. Биржа также заморозила активы лиц, против которых были введены персональные ограничения со стороны Запада.

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Платон Щукин
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