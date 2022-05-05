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69-я параллель

Российский депутат-оленевод рассказал о политическом давлении в ООН

Депутат-оленевод из ЯНАО Эдуард Яунгад рассказал о политическом давлении в ООН

Фото: Страница Эдуарда Яунгада во «ВКонтакте»

В Нью-Йорке на заседании постоянного форума ООН по вопросу коренных народов участники призывали исключить представительство России из всех процедур международного сотрудничества. О политическом давлении в организации рассказал депутат заксобрания, оленевод Эдуард Яунгад из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, разрешение на въезд в США для участия в форуме получили только пять представителей региональных общественных организаций России — среди них были жители Приморья, Сибири и Арктических регионов.

«Каждый из представителей общественности приехал, чтоб поделиться своим опытом либо почерпнуть что-то новое для себя. Однако в ходе обсуждения различных аспектов нам пришлось переработать свои выступления. Эта вынужденная мера была следствием отношения к России и к представителям нашей страны со стороны Запада», — рассказал политик.

Он добавил, что во время заседания выступающим приходилось возвращать внимание аудитории от политических заявлений к темам, которые должны рассматриваться в ходе заседания.

В 2021 году на форуме ООН по вопросу коренных народов оленевод Степан Кечимов из Ханты-Мансийского автономного округа выступил прямо из тайги. Россиянин рассказал, что с помощью интернета в лесу общается с мировым сообществом оленеводов, а его дети могут учиться дистанционно.

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Анастасия Шейкина
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