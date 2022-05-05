Женщина увидела в детской одежде опасность для девочек

Женщина увидела опасность в чересчур короткой одежде для девочек из универмага Target

Популярный универмаг Target возмутил покупательницу разницей между детской одеждой для мальчиков и девочек. На ролик, опубликованный на платформе TikTok, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница США Мередит Алстон обратила внимание на то, что шорты, предназначенные для мальчиков, гораздо длиннее вещей для девочек. Кроме того, мужские вещи выполнены из более прочной ткани, а также в них предусмотрено больше карманов, отметила блогерша. «К тому же женская одежда более облегающая!» — высказалась она.

Героиня материала увидела опасность в детских предметах гардероба из-за вышеперечисленных причин. По словам Алстон, ее дочь, в отличие от сына, постоянно травмирует и царапает колени при падении из-за чересчур короткой длины шорт и тонкой ткани легинсов. «Многие девочки сталкиваются с проблемами в школе — их обвиняют в нарушении дресс-кода, но на самом деле одежда изначально сшита хуже, чем те же вещи для мальчиков!» — возмутилась женщина.

Пользователи сети поддержали мнение блогерши в комментариях под размещенным видео. Юзеры также указали на то, что чаще всего продукция для девочек стоит в три раза дороже, чем аналогичные товары для мальчиков. «Я думала, что одна заметила эту проблему», «Вещи для девочек еще и прозрачные!», «Детская одежда моей дочери просто ужасна», «Подписываюсь под каждым словом», — отмечали они.

На данный момент представители магазина Target не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

В сентябре 2021 года жестокие рисунки на детской рубашке вызвали ужас у покупательницы. Согласно материалу, женщина, имя которой не указано, опубликовала в китайской соцсети Weibo фото новой белой рубашки упомянутой марки четырехлетнего сына. На снимке видно, что изделие покрыто различными рисунками в виде палачей с топорами, индейцев, стреляющих из лука в людей, и пистолетов.