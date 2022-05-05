Псаки раскрыла отношение Байдена к решению папы Римского встретиться с Путиным

Джен Псаки: Байден с уважением отнесся бы к решению папы Римского встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского Франциска отправиться в Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявила в среду, 4 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга Псаки призналась, что не осведомлена о каких-либо телефонных разговорах Байдена с понтификом и не обсуждала с президентом его позицию о возможном визите Франциска в Россию. «Я бы предположила, что он с уважением отнесся бы к решению папы Римского совершить те поездки или провести контакты, которые тот посчитал бы нужным», — раскрыла она возможное отношение американского президента к этому событию.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России. По его словам, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Кремль послание о том, что хочет приехать в Москву.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском пока нет, по этому вопросу не было озвучено никаких инициатив. При этом Песков не стал давать оценку необходимости встречи Путина и папы Римского.