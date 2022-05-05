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Кремль прокомментировал появление Чубайса в Израиле

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремль не следит за судьбой и перемещениями Чубайса

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

В Москве не следят за судьбой бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о появлении экс-главы «Роснано» в аэропорту Израиля, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не имеет ни возможности, ни желания отслеживать перемещения Чубайса. «Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — заявил Песков.

Накануне сообщалось, что Анатолия Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту Израиля.

Очевидцы предположили, что бывший глава корпорации «Роснано» мог прилететь из Италии ночным рейсом. По их словам, Чубайс покинул израильский аэропорт в сопровождении охраны.

Информация о том, что экс-спецпредставитель президента уехал в Италию, ранее подтверждали источники ТАСС. Чубайс по собственному желанию покинул состав советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

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Анна Щербакова
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