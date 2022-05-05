Пивоварню в российском городе решили продать на «Авито»

В Екатеринбурге выставили на продажу пивоварню за 13 миллионов рублей

В Екатеринбурге решили продать действующую пивоварню. Соответствующее объявление выставили на сервисе «Авито», пишет портал «Моменты».

Предприятие находится в черте города и занимает площадь 280 квадратных метров. Производство с несколькими точками сбыта нынешний собственник готов отдать за 13 миллионов рублей. «Продается замечательная пивоварня по стоимости покупки оборудования. Без наценки, связанной с ростом цен», — указано в объявлении.

Владелец отметил, что торговый знак пивоварни зарегистрирован в Роспатенте, а завод способен выпускать 20 тысяч литров пива в месяц. Аренда помещения при этом, по словам собственника, обойдется недорого — 78 тысяч рублей в месяц.

В феврале в Пермском крае на «Авито» решили продать здание аэропорта «Березники» с прилегающими к нему территориями. Недвижимость оценили в 99 миллионов рублей и собирались реализовать с посредством голландского аукциона — эта процедура подразумевает поэтапное снижение цены до тех пор, пока она не устроит кого-то из покупателей.