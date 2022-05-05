Цены на газ в США поставили рекорд

Цены на газ в США 5 мая достигли эквивалента 310 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в США 5 мая росли до 8,653 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — эквивалента примерно 310 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 8,28 доллара.

При этом еще к закрытию торгов предыдущего дня, когда стоимость фьючерсов достигла 8,415 доллара, был поставлен многолетний рекорд. Речь идет о цене, в два раза превышающей показатели начала года и в значительной степени превосходящей средние данные за последние 10 лет — 3 доллара за MMBTU, напоминает Financial Times.

Рост цен отмечается на фоне попыток Европы сократить зависимость от российского газа из-за специальной военной операции на Украине. Увеличивается потребность в газе со стороны предприятий, сжижающих газ для отправки за рубеж, — и Европа, и Азия готовы платить больше за импорт из США. С начала марта суточный спрос с их стороны вырос на 17 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, свидетельствуют данные Refinitiv.

По оценкам старшего вице-президента OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкера, растущие цены обусловлены не только жесткой ситуацией на энергорынке на фоне возможных санкций, но и снижением добычи в США, а также сравнительно низким уровнем заполненности хранилищ.

Стоимость газа в Европе по-прежнему гораздо выше, чем в США. 5 мая она находится вокруг отметки в 1170 долларов за тысячу кубометров.