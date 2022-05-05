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ЛДПР ответила на призывы Эстонии о пересмотре границ с Россией

В ЛДПР в ответ на призывы из Эстонии предложили вернуть РФ в границы XVIII века

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты ЛДПР в ответ на призывы Эстонии пересмотреть пограничные договоры с Россией выступили с инициативой вернуться к границам XVIII века, когда территория прибалтийской страны перешла под контроль Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии отметили, что чем чаще Таллин озвучивает предложения, согласно которым Россия должна отдать Эстонии часть территорий, тем больше он приближает себя к условиям Ништадтского соглашения 1721 года, по которому вся территория современной Эстонии была продана Швецией России.

Странам Балтии лучше жить в мире с соседями, подчеркнули в ЛДПР. «Задирать такого огромного и сильного соседа — себе дороже», — заключили в партии.

Ранее парламент Эстонии выступил против предложения оппозиции отозвать подпись под пограничным договором с Россией, согласно которому стороны отказываются от территориальных притязаний друг к другу. Депутаты добавили, что отзыв подписи позволит вернуться к урегулированию этого вопроса в рамках Тартуского мирного договора 1920 года.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией идут много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, однако во время ратификации Таллин включил в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, часть Ленинградской и Псковской областей являются эстонской территорией.

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Сергей Истомин
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