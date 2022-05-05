Экономист перечислил подешевевшие на фоне укрепления рубля товары

Экономист Переславский заявил, что цены в России начали падать из-за укрепления рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству «Прайм» перечислил товарную группу, которая подешевеет в ближайшее время.

Среди таковых эксперт выделяет автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование. По словам эксперта, это касается и смартфонов.

Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так Николай Переславский сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute

При этом снижение цен на гаджеты зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по «серым» схемам, дисконт может составить до 30 процентов.

Цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30 процентов Николай Переславский сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute

Параллельный импорт

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя — прим. «Ленты.ру») в Россию по отдельным видам продукции.

Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности Михаил Мишустин премьер-министр России

По словам премьера, эта мера позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков». При этом параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, он рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок.

После принятия этого документа британское издание Telegraph предрекло провал антироссийским санкциям. По мнению издания, россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты, а страны Запада лишатся рычагов давления на Москву. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке The Telegraph

Ситуация на рынке

Снижение цен на ряд категорий товаров в России уже зафиксирован. Так, цены на некоторые смартфоны, в том числе iPhone, отдельные модели Xiaomi и Samsung, за последние 2 недели упали на 30 процентов. По словам представителей ретейлеров, такое решение было принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей.

Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими Михаил Догадин вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной»

Кроме того, в России начали дешеветь ноутбуки. В компании «Ситилинк» пояснили, что стоимость портативных компьютеров также начала снижаться на фоне стабилизации рубля. По данным ретейлеров, цены на ноутбуки в среднем опустились более, чем на треть.

В конце апреля в России, по данным Росстата, впервые с марта 2021 года подешевел сахар. За неделю с 9 по 15 апреля розничные цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3 процента. В 46 субъектах России цены упали, в 33 — выросли, в шести — остались без изменений.

Укрепление рубля

По состоянию на 4 мая, курс рубля к основным валютам значительно укрепился. В ходе торгов на Мосбирже доллар впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. По состоянию на 17:55 мск он торговался на уровне 67,94 рубля.

Курс евро опустился ниже 70 рублей, до 69,4 рубля. При этом индекс Мосбиржи с начала сессии потерял 2,43 процента, опустившись до 2385,76 пункта, а индекс РТС, напротив, прибавил 2,53 процента, поднявшись до 1109 пункта.

На фоне этого посольство РФ назвало контрпродуктивным курс властей США на введение новых санкций и призвало Вашингтон отказаться от него.

Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран Посольство России в США

В дипмиссии рекомендовали американским правящим кругам направить «свою неуемную энергию» на решение собственных проблем в США.

м