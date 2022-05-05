Псаки оценила вероятность санкций против патриарха Кирилла

Пресс-секретарь Белого дома Псаки оценила вероятность рестрикций против патриарха Кирилла

Никто не застрахован от попадания в санкционный список США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности введения рестрикций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС.

«Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня», — сказала представитель Белого дома.

Ранее агентство AFP выпустило материал, в котором говорилось о намерении ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. Предложение о включении в санкционные списки властям Евросоюза направила Литва. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях», — рассказал глава МИД республики Габриелюс Ландсбергис.

В Верховную Раду также внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви, в том числе в отношении патриарха Кирилла. Эти меры включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества.