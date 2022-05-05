Названы причины возможного отказа Ирана от ядерной сделки

JP: Иран может посчитать невыгодным заключение ядерной сделки при президенте США Байдене

Ирану придется проанализировать, отвечает ли заключение ядерной сделки интересам страны сегодня. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP).

По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена на переговорах оказалась куда жестче, чем предполагалась. Однако Иран в ходе переговорного процесса добился большинства своих целей. Несмотря на эти достижения, Иран задерживает выполнение условий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) из-за того, что США не согласились исключить Корпус стражей исламской революции, иранской спецслужбы, из списка террористических организацией. В JP предположили, что срыв договоренностей из-за такой формальности может показать, что Тегеран не стремится к сделке, а лишь пытается выиграть время для тайной ядерной деятельности.

Другой возможной причиной отказа от договоренностей называют поменявшиеся условия. С января 2021 года, когда Байден только приступил к выполнению обязанностей президента, интересы Тегерана могли поменяться. Сейчас руководство страны может смотреть на вещи по-другому, пересмотреть мнение по поводу влияния Вашингтона на экономику страны и посчитать невыгодным заключение ядерной сделки при Байдене.

Помимо этого, меняется ситуация на международном рынке, на который влияют Запад с одной стороны и Россией и Китай с другой. Как утверждает JP, Тегеран увидел для себя возможность, при которой даже при санкционном давлении возможно восстановить свою экономику без поддержки Запада.

4 мая официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что участники переговоров по СВДП в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.