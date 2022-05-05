Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы причины возможного отказа Ирана от ядерной сделки

JP: Иран может посчитать невыгодным заключение ядерной сделки при президенте США Байдене

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ирану придется проанализировать, отвечает ли заключение ядерной сделки интересам страны сегодня. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP).

По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена на переговорах оказалась куда жестче, чем предполагалась. Однако Иран в ходе переговорного процесса добился большинства своих целей. Несмотря на эти достижения, Иран задерживает выполнение условий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) из-за того, что США не согласились исключить Корпус стражей исламской революции, иранской спецслужбы, из списка террористических организацией. В JP предположили, что срыв договоренностей из-за такой формальности может показать, что Тегеран не стремится к сделке, а лишь пытается выиграть время для тайной ядерной деятельности.

Другой возможной причиной отказа от договоренностей называют поменявшиеся условия. С января 2021 года, когда Байден только приступил к выполнению обязанностей президента, интересы Тегерана могли поменяться. Сейчас руководство страны может смотреть на вещи по-другому, пересмотреть мнение по поводу влияния Вашингтона на экономику страны и посчитать невыгодным заключение ядерной сделки при Байдене.

Материалы по теме:
Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Американский ударИран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
24 июня 2019
«Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
«Наступает время испытаний»Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
27 апреля 2021

Помимо этого, меняется ситуация на международном рынке, на который влияют Запад с одной стороны и Россией и Китай с другой. Как утверждает JP, Тегеран увидел для себя возможность, при которой даже при санкционном давлении возможно восстановить свою экономику без поддержки Запада.

4 мая официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что участники переговоров по СВДП в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова
Назван самый опасный для попадания в ДТП детский возраст
53-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети
Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа
Пивоварню в российском городе решили продать на «Авито»
Четверо россиян осуждены за преступления 10-летней давности
Британия ввела санкции против Evraz
В США рассказали о новой роли российского «Ясеня»
Россия допустила санкции в отношении вещательной компаний Британии
США исключили из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.