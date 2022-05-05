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Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной

ТСВ: на границе Приднестровья и Украины произошла стрельба

Фото: KOT'o'nec / Wikipedia

Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил местный телеканал ТСВ.

По данным источника, стрельба происходит на территории Украины, в районе села Павловка. «Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта», — рассказал собеседник телеканала.

На Украине заявляют, что в этом районе проходят военные учения.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе. За этим последовали взрывы у воинской части в Парканах. Также были подорваны вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь обвинил Киев в причастности к терактам, а также объявил «красный» уровень опасности. Власти Молдавии отвергли эти обвинения, но не указали на конкретных исполнителей.

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Алиса Реброва
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