В Совбезе заявили о провалившейся попытке Запада посеять смуту в России

Помощник секретаря Совбеза России Мухитов заявил о провале Запада посеять смуту в стране

Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов заявил о том, что попытка Запада посеять смуту в стране провалилась. В интервью российскому журналу «Национальная оборона» он пояснил, что противники не поняли «глубокую суть и преимущество» русского народа.

Политик напомнил, что российский народ ранее сплачивали годы испытаний во время Великой Отечественной войны, в послевоенный период, при строительстве крупных заводов, ГЭС и во время освоения целинных земель. «Напомню, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе все общество объединилось вокруг президента и армии», — подчеркнул представитель Совбеза.

Мухитов отметил, что, по данным соцопросов, выросла поддержка президента и проводимой Россией спецоперации на Украине. «Очевидно, что попытка Запада сходу посеять в народе нашей страны смуту провалилась», — считает он.

Помощник секретаря Совбеза РФ раскритиковал западные ценности и отметил, что Запад из-за «искривленного» видения не может понять «глубокую суть русской души и преимущество наших принципов и взглядов».

По его словам, большая часть россиян уже определилась с тем, какая система ценностей им ближе, а какая чужда. Мухитов добавил, что с начала спецоперации России на Украине число сторонников традиционных российских духовно-нравственных ценностей увеличилось. По его мнению, большинство граждан России считает истинными ценностями жизнь, достоинство, права и свободы человека, а «отличительной чертой русского человека является бесконечная тяга к правде и справедливости».

В заключение Мухитов добавил, что из российского информационного поля исчезли сторонники либеральных идей, которые «убеждали многих граждан, что могут повести Россию правильным путем, совершить прорыв в развитии страны».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о «фальшивой оболочке» и «истинном лице» Запада. По его словам, Евросоюз «идет на радикальнейшие меры», пытаясь «изолировать, уничтожить, удушить» Россию и Белоруссию.