Испанская полиция рассказала подробности задержания Анатолия Шария

El Mundo: испанская полиция заявила, что готовилась к задержанию Шария несколько недель

Испанская полиция рассказала, что операция по задержанию украинского блогера Анатолия Шария готовилась несколько недель. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила газета El Mundo.

По информации издания, операцией руководило управление по информации испанского региона Каталония. «Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции», — говорится в материале газеты.

Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.