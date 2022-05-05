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Испанская полиция рассказала подробности задержания Анатолия Шария

El Mundo: испанская полиция заявила, что готовилась к задержанию Шария несколько недель

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Испанская полиция рассказала, что операция по задержанию украинского блогера Анатолия Шария готовилась несколько недель. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила газета El Mundo.

По информации издания, операцией руководило управление по информации испанского региона Каталония. «Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции», — говорится в материале газеты.

Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

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Николай Чигасов
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