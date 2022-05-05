Япония перезапустит ядерные реакторы для снижения зависимости от топлива из России

Япония нашла способ снизить зависимость от российского топлива — страна будет развивать сектор атомной энергетики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Глава правительства заявил, что с помощью собственных возобновляемых источников энергии Япония также поможет другим странам сократить импорт российских энергоресурсов. Он добавил, что перезапуск одного ядерного реактора будет эквивалентен поставке на мировой рынок одного миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

На данный момент Япония должна импортировать около 90 процентов энергии для удовлетворения спроса, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации. Зависимость государства от топлива из России возросла после радиационной аварии 2011 года на Фукусима-1, одной из крупнейших АЭС в мире. С тех пор стране удалось перезапустить только 10 реакторов из 33, остальные пока не получили разрешение на возобновление работы. Из-за последствий российской спецоперации и падения йены цены на электроэнергию резко выросли. Общественность и бизнес выразили недовольство этим обстоятельством и настояли на том, чтобы правительство ввело в эксплуатацию больше реакторов.

По состоянию на март Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6 процента, СПГ — на 8,8 процента. 5 мая Токио сообщил о том, что не будет вводить эмбарго на российскую нефть, поскольку пока государство не может найти ей альтернативы. В настоящее время страна стремится увеличить производство СПГ для снижения зависимости от поставок из России.